Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Jianyang kentinde köprü inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Tuo Nehri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.