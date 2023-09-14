Çin'de köprü inşaatında vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Çin'in Jianyang kentinde köprü inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Tuo Nehri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çin'in Jianyang kentinde köprü inşaatında bir vincin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Jianyang kentinde bugün otoyol köprüsü inşaatında kule vinci devrildi. Tuo Nehri üzerinde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de tedavi altına alındı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - PEKİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya