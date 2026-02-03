Çin'de demir yolu köprüsü çöktü: 5 ölü

ÇİN'in Ciangsu eyaletinde inşaat halindeki demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletindeki Yançıng şehrinde dün yerel saatle 17.46'da inşaat halindeki bir köprünün 95 metrelik bölümü çöktü. Köprünün çöken bölümünde çalışan 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin basını, köprünün, Ciangsu eyaletinin Lianyungang ili ile Şanghay şehri arasında kurulması planlanan hızlı tren hattının parçası olarak inşa edildiğini açıkladı.