Çin'de Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında demiryolu seyahatleri artacak

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında demiryolu seyahatlerinde büyük bir artış olacağını açıkladı. Yaklaşık 71 milyon tren yolculuğu yapılacak ve günlük ortalama demiryolu seferleri 14,2 milyona ulaşacak. Yolcu akışının Perşembe günü zirve yapması bekleniyor.

Yolcular, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Hangzhou-Shaoxing-Taizhou şehirlerarası demiryolu üzerindeki Xinchang Tren İstasyonu'nda bir trene biniyor, 19 Haziran 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi, Çin'in Ejderha Teknesi Festivali tatili sırasında demiryolu seyahatlerinde büyük bir artış görüleceğini söyledi.

Grup, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çarşamba'dan Pazar'a yaklaşık 71 milyon tren yolculuğu yapılacağını ve günlük ortalama demiryolu seferlerinin 14,2 milyona ulaşacağını belirtti.

Yolcu akışının, yaklaşık 16 milyon demiryolu seferiyle Perşembe günü zirve yapması bekleniyor.

Grup, Çin demiryollarının, yolcuların daha iyi deneyimler yaşamaları için hizmet kalitesini geliştirirken, seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulaşım potansiyelini en üst düzeye çıkardığını ve kapasiteyi artırdığını söyledi.

Duanwu Festivali olarak da adlandırılan Ejderha Teknesi Festivali, Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde kutlanıyor.