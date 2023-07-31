Çin'de Dokusuri Tayfunu Sonrası Kuzey Bölgeleri Su Bastı

Çin'de Dokusuri tayfununun ardından devam eden fırtına ve yağış nedeniyle kuzeydeki Pekin, Tianjin ve Hebei bölgelerini su bastı. Pekin'de iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Etkilenen bölgelerde yaşayanlar, sokaklarda araçların hızla akan sulara kapıldığı anların görüntülerini paylaştı. Hebei eyaletine bağlı Wu'an şehrinde selde aracında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Başkent Pekin'de en az 31 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, metro istasyonlarının kapatıldığı aktarılıyor. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, selden etkilenen bazı bölgelerde 2. seviye acil durum ilan etti. Pekin'de kırmızı alarm uyarısı yapıldı. Sel ve kuraklıktan sorumlu bir bakanlık yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, Pekin, Tianjin ve Hebei'nin yanı sıra bazı diğer eyaletler ve belediyelerde selle mücadele için ekiplerin görevlendirildiğini duyurdu. Pekin'de önümüzdeki günlerde şiddetli sel nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Etkilenen bölgelerde su seviyesi şimdiden tehlikeli seviyelere yükselirken şiddetli yağışın en az 24 saat daha devam etmesi bekleniyor. Çin Meteoroloji Bürosu, Pekin'de iki günde 170,9 milimetre yağış düştüğünü, bunun Temmuz ayının tamamındaki ortalama yağış miktarına eşdeğer olduğunu söyledi. Fırtına, Cuma günü Fujian eyaletinde karaya ulaşarak kuzeye, başkente doğru ilerlemeden önce toprak kaymalarına da neden oldu. Mentougou bölgesinde acil durum yetkilileri yaklaşık 5 bin kişiyi tahliye etti. Çin'in güneyinde, Khanun tayfunun önümüzdeki günlerde yoğun nüfuslu Zhejiang eyaletini vurması bekleniyor. Çin'de bu yaz ikinci kez aşırı hava olayları yaşanıyor. Bilim insanları, ülkede bu tip hava olaylarının iklim değişikliği yüzünden şiddetleneceğini düşünüyor.

Çin'de Dokusuri tayfununun ardından devam eden fırtına ve yağış nedeniyle kuzeydeki Pekin, Tianjin ve Hebei bölgelerini su bastı. Pekin'de iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Etkilenen bölgelerde yaşayanlar, sokaklarda araçların hızla akan sulara kapıldığı anların görüntülerini paylaştı.

Hebei eyaletine bağlı Wu'an şehrinde selde aracında mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başkent Pekin'de en az 31 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, metro istasyonlarının kapatıldığı aktarılıyor.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, selden etkilenen bazı bölgelerde 2. seviye acil durum ilan etti.

Pekin'de kırmızı alarm uyarısı yapıldı.

Sel ve kuraklıktan sorumlu bir bakanlık yetkilisi, bugün yaptığı açıklamada, Pekin, Tianjin ve Hebei'nin yanı sıra bazı diğer eyaletler ve belediyelerde selle mücadele için ekiplerin görevlendirildiğini duyurdu.

Pekin'de önümüzdeki günlerde şiddetli sel nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

Etkilenen bölgelerde su seviyesi şimdiden tehlikeli seviyelere yükselirken şiddetli yağışın en az 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.

Çin Meteoroloji Bürosu, Pekin'de iki günde 170,9 milimetre yağış düştüğünü, bunun Temmuz ayının tamamındaki ortalama yağış miktarına eşdeğer olduğunu söyledi.

Fırtına, Cuma günü Fujian eyaletinde karaya ulaşarak kuzeye, başkente doğru ilerlemeden önce toprak kaymalarına da neden oldu.

Mentougou bölgesinde acil durum yetkilileri yaklaşık 5 bin kişiyi tahliye etti.

AFP'ye konuşan 49 yaşındaki Guo Zhenyu, "Bu sabah inanılmazdı. Su Mentougou nehrinden taştı ve tüm caddeyi su bastı" dedi.

Mentougou'da yaşayan Qin Quan ise, "Ben yaşlıyım ama daha önce hiç böyle bir sel görmedim" ifadelerini kullandı.

Quan, telefonundaki videoları gösterdi. Bunlardan birinde arama kurtarma ekipleri, suların içinde tek eliyle bir direğe çaresizce tutunan bir adamı kurtarmaya çalışıyor.

Devlet medyasına göre Fangshan'da yükselen su seviyelerine karşı Halk Kurtuluş Ordusu'nun yaklaşık iki bin üyesi bölgeye konuşlandırıldı.

Öte yandan Çin'in güneyinde, Khanun tayfunun önümüzdeki günlerde yoğun nüfuslu Zhejiang eyaletini vurması bekleniyor.

Çin'de bu yaz ikinci kez aşırı hava olayları yaşanıyor.

Bilim insanları, ülkede bu tip hava olaylarının iklim değişikliği yüzünden şiddetleneceğini düşünüyor.