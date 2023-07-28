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Çin'de Doksuri Tayfunu Şiddetli Rüzgarlarla Etkili Oldu

Dünya Haberleri

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde Doksuri Tayfunu karaya çıkarken, Xiamen kentinin Siming bölgesinde rüzgar nedeniyle dalları kırılan ağaçlar görüldü.

XİAMEN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinin Siming bölgesinde rüzgar nedeniyle dalları kırılan ağaçlar, 28 Temmuz 2023.

Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti Xiamen Dünya Haberler

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