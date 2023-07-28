Çin'de Doksuri Tayfunu Şiddetli Rüzgarlarla Etkili Oldu

XİAMEN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinin Siming bölgesinde rüzgar nedeniyle dalları kırılan ağaçlar, 28 Temmuz 2023.

Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi. (Fotoğraf: Zeng Demeng/Xinhua)