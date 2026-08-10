Haberler

Çin'de Dev Panda Xing Mei'nin 15. Doğum Günü Kutlandı

Çin'de Dev Panda Xing Mei'nin 15. Doğum Günü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tianjin kentindeki Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'nde bulunan hayvanat bahçesinde dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı. 2011 yılında Chengdu'da doğan Xing Mei, 2013'ten bu yana Tianjin'de yaşıyor.

ÇİN'in Tianjin kentinde dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı.

Dev panda Xing Mei'nin 15'inci yaş günü kutlaması Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'ndeki hayvanat bahçesinde yapıldı. Xing Mei, Ağustos 2011'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde doğdu ve Eylül 2013'te Tianjin'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Ormanda ağaca asılı halde bulundu
Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı

Biz onu oyuncu biliyorduk! Sahnede ikinci Sibel Can çıktı
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Çete lideri, kız arkadaşının yanında enselendi