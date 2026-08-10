Çin'de Dev Panda Xing Mei'nin 15. Doğum Günü Kutlandı
Çin'in Tianjin kentindeki Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'nde bulunan hayvanat bahçesinde dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı. 2011 yılında Chengdu'da doğan Xing Mei, 2013'ten bu yana Tianjin'de yaşıyor.
ÇİN'in Tianjin kentinde dev panda Xing Mei'nin 15'inci doğum günü kutlandı.
Dev panda Xing Mei'nin 15'inci yaş günü kutlaması Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bulunan Photosynthesis Valley Turistik Tesisi'ndeki hayvanat bahçesinde yapıldı. Xing Mei, Ağustos 2011'de Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Chengdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde doğdu ve Eylül 2013'te Tianjin'e gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı