Çin'de 18 saat aralıksız çalışan 55 yaşındaki kurye, motosiklet üzerinde can verdi

Çin'in Hangzhou şehrinde yaşanan üzücü bir olay, ülkedeki kuryelerin çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi. 55 yaşındaki bir kurye, 18 saatlik yorucu mesailer sonrası elektrikli bisikletinde dinlenirken hayatını kaybetti.

Olay, 6 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan bir video ile duyuldu. Görüntülerde, Yuan soyadlı kuryenin bisikletinde hareketsiz yattığı görülüyordu. Görgü tanıkları, Yuan'ın 5 Eylül akşamı 21:00'den ertesi sabah 01:00'e kadar çalıştığını belirtti.

Yuan'ın meslektaşları, onun "Sipariş Kralı" olarak tanındığını ve günde ortalama 500-600 yuan (70-85 dolar) kazandığını söyledi. Yağmurlu günlerde bu rakam 700 yuanı buluyordu. Yuan, genellikle sabah 03:00'e kadar çalışıp 06:00'da tekrar işe başlıyordu.

Kuryenin ölümünden bir ay önce bir trafik kazası geçirdiği ve bacağını kırdığı, kısa bir dinlenmenin ardından işe döndüğü öğrenildi. Yuan, Hubei'den Hangzhou'ya taşınmış, 16 yaşındaki oğlunun eğitimini desteklemek için çalışıyordu. Ayrıca evli ve çocuklu büyük bir oğlu daha vardı.

Yerel yetkililer, Yuan'ın "acil müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini" doğruladı. Yemek dağıtım platformu, sigorta şirketi ve aile arasında bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Bu olay, Çin'deki kurye sektörünün zorlu çalışma koşullarını gözler önüne serdi. Ülkede 10 milyondan fazla yemek dağıtım işçisi bulunuyor. Araştırmalar, son yıllarda kuryelerin çalışma saatlerinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Sosyal medyada olayla ilgili birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar, kuryelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve yasal haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

Bu trajedi, Çin'de hızla büyüyen gig ekonomisinin karanlık yüzünü ortaya koyarken, çalışanların refahı ve iş güvenliği konularında acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.