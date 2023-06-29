Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Tanzanya Devlet Başkanı ile buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Tanzanya'ya bağlı Zanzibar'ın Devlet Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ile buluşarak iki ülke arasındaki dostane işbirliğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, 3. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na katılacak olan Tanzanya'ya bağlı Zanzibar'ın Devlet Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ile ülkenin orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bir araya geldi, 28 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

CHANGSHA, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Tanzanya'ya bağlı Zanzibar'ın Devlet Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi ile ülkenin orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da bir araya geldi.

Görüşmede Çin ve Tanzanya'nın dost, kardeş, ortak iki ülke olduğunu söyleyen Han, Çin ve Zanzibar arasındaki dostane işbirliği ilişkisinin Çin- Tanzanya ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Han ayrıca, "Çin- Tanzanya işbirliği, Çin- Tanzanya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı anlayışını zenginleştiren sağlam bir ivmeye sahip," dedi.

Han ayrıca, iki tarafın, iletişim ve ticareti güçlendirmek, işbirliği potansiyelinden yararlanmak ve ikili ilişkileri ilerletmek için iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesini bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Han, Çin-Afrika işbirliğine yeni perspektifler açmak için Tanzanya da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını vurguladı.

Mwinyi ise Tanzanya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına verdiği uzun vadeli destek için Çin'e teşekkür etti. Tanzanya'nın Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda bu ülkeye her zaman güçlü destek verdiğini söyleyen Mwinyi, iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında, iki tarafın çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmeye devam edeceğine yönelik umudunu dile getirdi.