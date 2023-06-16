Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill Gates ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi. Xi görüşmede, dünya genelinde yoksulluğu azaltma, sağlık, kalkınma ve hayırseverliği teşvik etme alanlarındaki uzun vadeli çalışmalarından ötürü Bill Gates'i ve Gates Vakfı'nı övdü.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yin Bogu /Xinhua)

BEİJİNG, 16 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Xi görüşmede, dünya genelinde yoksulluğu azaltma, sağlık, kalkınma ve hayırseverliği teşvik etme alanlarındaki uzun vadeli çalışmalarından ötürü Bill Gates'i ve Gates Vakfı'nı övdü.

Çin Cumhurbaşkanı, ülkesinin ilgili alanlarda Gates Vakfı ile işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini ve gelişmekte olan diğer ülkelere kapasitesi dahilinde destek ve yardım sağlayacağını belirtti.

Xi, "Çin-ABD ilişkilerinin temelinde halklar yatıyor. ABD halkına olan umudumuzu her zaman koruduk ve iki halk arasındaki dostluk adına en iyisini diliyoruz" dedi.

Gates ise Çin ile işbirliğindeki ilerleme ve gelecek vizyonundan bahsetti. Gates, Çin'in yoksulluğu azaltmada ve Kovid-19 müdahalelerinde önemli başarılar elde ederek dünyaya iyi örnek olduğunu ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bill & Melinda Gates Vakfı eş başkanı Bill Gates ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)