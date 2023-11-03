Ciaran Fırtınası İngiltere'yi Vurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ciaran Fırtınası'nın etkisiyle sokak manzaraları ve tren istasyonları görüntülendi. Fırtına nedeniyle binlerce konut elektriksiz kaldı ve okullar tatil edildi. Jersey'de ise evlerin hasar görmesi üzerine tahliyeler yapıldı. Fırtına, İngiltere ve Galler'de yeni bir rekor kırdı.

ÇEKİM TARİHİ: 2 Kasım 2023

1. Ciaran Fırtınası'ndan olumsuz etkilenen İngiltere'nin başkenti Londra'dan çeşitli sokak manzaraları

2. Londra'da fırtına nedeniyle geciken insanların bulunduğu tren istasyonlarının çeşitli görüntüleri

İngiltere'nin güney kesimlerindeki binlerce konut, Ciaran Fırtınası'nın Perşembe günü ülkeyi vurması nedeniyle elektriksiz kaldı.

İngiltere Elektrik Şebekeleri, enerji tedariğinin Devon ve Cornwall, Sussex, Surrey ve Channel Adaları'nda şiddetli rüzgar ve yağışlardan etkilendiğini söyledi.

Fırtınanın hayati tehlike oluşturabileceği uyarıları nedeniyle ülkenin güneyindeki 300'den fazla okulda eğitime ara verildi. Bazı okullar Cuma günü de kapalı kalacak.

Jersey'de yaklaşık 40 kişi evlerinin hasar görmesi üzerine tahliye edilirken, adada rüzgar hızı saatte 104 mil (yaklaşık 167 kilometre/saat) seviyesine ulaştı.

Jersey İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "Hala çok sayıda çağrıyla ilgileniyoruz ve yol koşullarını değerlendirmek üzere ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Lütfen seyahatiniz zorunlu olmadıkça evinizde kalmaya devam edin" ifadelerine yer verdi.

İnternette yayımlanan fotoğraf ve videolarda fırtına nedeniyle devrilen ağaçların yolları kapattığı, çatıların uçtuğu ve camların kırıldığı görülüyor.

Ülkenin ulusal meteoroloji servisi Met Office'e göre Ciaran Fırtınası, Kasım ayında İngiltere ve Galler'de kaydedilen en düşük deniz seviyesi basıncı açısından yeni bir rekor kırdı.

İngiltere'nin bazı bölgelerinde rüzgar ve yağışlar için sarı kodlu hava uyarıları yapılırken, onlarca sel uyarısı da yayımlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Londra'dan bildiriyor.

(XHTV)