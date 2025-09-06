CHP Berlin Birliği Başkanı'ndan Kayyum Açıklaması

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin "Demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkı, halkın iradesi ve örgütlenme özgürlüğü hiçe sayılarak, CHP İl Başkanlığı'na ve her tür seçilmiş parti birimine, kim atarsa atasın kayyum atanması bizler için asla kabul edilemez bir durumdur" açıklamasını yaptı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Akçetin, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Akçetin, "Demokrasinin temel dayanağı olan seçme ve seçilme hakkı, halkın iradesi ve örgütlenme özgürlüğü hiçe sayılarak, CHP İl Başkanlığı'na ve her tür seçilmiş parti birimine, kim atarsa atasın kayyum atanması bizler için asla kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Siyasi partilerin üyelerinin iradesiyle yönetildiğini belirten Akçetin, "İl başkanını da üyeler ve örgüt seçer. Bir partinin yönetimine dışarıdan müdahale edilmesi, demokratik teamülleri, siyasal katılım hakkını ve çoğulculuğu açıkça zedelemektedir" dedi.

Kayyum atamalarının parti içi iradeyi susturmaya yönelik olduğunu vurgulayan Akçetin, geçmişte olduğu gibi bu uygulamalara sessiz kalmayacaklarını söyledi. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na tek bir kişi atanmadığını, beş kişilik bir kurul görevlendirildiğini hatırlatan Akçetin, Gürsel Tekin'in il başkanı unvanı almasını eleştirdi.

CHP üyelerinin ve örgütlerinin iradesine saygı gösterilmesini, kayyum kararından derhal vazgeçilmesini ve demokratik süreçlerin işletilmesini isteyen Akçetin, "Halkın iradesini yok sayan her uygulamanın karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Berlin'de örgütlü yapılarıyla CHP Genel Başkanımız Özgür Özel ve genel merkezin kararlarının arkasında olduklarını vurgulayan Akçetin, "Parlamenter demokrasiye geri dönmemizin tek yolu bugünün CHP'sidir" ifadelerini kullandı.