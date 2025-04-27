Cezayir'de Toprak Kaymasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Cezayir'in Oran sahil kentinde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Olayda 5 teneke ev yıkıldı.
CEZAYİR'de meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Cezayir'in sahil kenti Oran'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Heyelanda 5 teneke evin yıkıldığını kaydeden yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının net olduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya