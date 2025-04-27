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Cezayir'de Toprak Kaymasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir'de Toprak Kaymasında 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Cezayir'in Oran sahil kentinde meydana gelen toprak kaymasında 4 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. Olayda 5 teneke ev yıkıldı.

CEZAYİR'de meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, Cezayir'in sahil kenti Oran'da meydana gelen toprak kaymasında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Heyelanda 5 teneke evin yıkıldığını kaydeden yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının net olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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