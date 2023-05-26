Cezayir'de sel felaketi: 3 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'de kurak geçen iki ayın ardından sağanağın etkili olduğu kuzey bölgelerinde meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir'de kurak geçen iki ayın ardından sağanağın etkili olduğu kuzey bölgelerinde meydana gelen seller nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Kalime Vilayeti Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, sel sularına kapılan 7 yaşında bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, aralarında bir bebek ve 13 çocuğun bulunduğu sel sularına kapılan 27 Afrikalı göçmenin de kurtarıldığı bildirildi.

Cezayir Devlet Radyosu, başkent Cezayir'in yaklaşık 90 kilometre batısındaki Tipaza Vilayetine bağlı Kalia beldesinde meydana gelen seller nedeniyle evsiz bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Tipaza'ya bağlı Hamesti beldesinde son dönemde meydana gelen hava değişimleri nedeniyle bir stadyumun duvarının çökmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

Seller nedeniyle Tipaza'da birçok okulda eğitime ara verildiği ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde evlerin temizlenmesi için ihtiyaten elektriğin kesildiği aktarıldı.

Öte yandan, başkent Cezayir'i de etkileyen sağanak nedeniyle şehirde bazı mahalleler ve otoyollar su altında kaldı, trafikte ciddi aksaklıklar yaşandı.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de kurak geçen mart ve nisan aylarının ardından özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde barajların doluluk oranını artıracak şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Yetkililer, ülkenin kuzey bölgelerinde yağışların devam edeceği tahmininde bulunuyor.