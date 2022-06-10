Hindistan'da kan donduran olay! Çeyizleri istenen kadın, kocası tarafından yakıldı - Haberler

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Hindistan'da kan donduran olay! Çeyizleri istenen kadın, kocası tarafından yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Hindistan'da kan donduran olay! Çeyizleri istenen kadın, kocası tarafından yakıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde karısından çeyizini isteyen adam ve ailesi kavga çıkardı. 20 yaşındaki kadının kavga sonrasında kocası tarafından diri diri yakıldığı öğrenildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras kentinde bulunan Chinta Garhi köyünde kan donduran bir olay yaşandı. Geçen yıl Mayıs ayında evlenen 20 yaşındaki kadın, eşinin ve eşinin ailesi tarafından çeyizleri istendiği gerekçesiyle canlı canlı yakıldı.

AİLESİ, İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüpheli eş ve ailenin iddialar üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Genç kadının babası Hiralal Singh, kayınpederinin kızından sürekli büyük miktarlarda para talep ettiğini ve bu nedenle kızına işkence yaptığını öne sürdü. Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

BİR KİŞİNİN DE ÇEYİZ YÜZÜNDEN PARMAĞI KESİLMİŞTİ

Uttar Pradeş eyaletinin Meerut bölgesinde de Hindistan ordusuna mensup bir şahsın eşi, çeyizi nedeniyle kocası tarafından parmağının kesildiğini söyleyerek polise başvurmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

India 3. Sayfa Dünya Haberler

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