Cevdet Yılmaz: Türkiye Filistin davasında aktif rol üstlenecek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen ve Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanan 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunmuş, Niyet Beyanı'na imza atmıştır. İmzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır. Bu tarihi zirve, ABD Başkanı Trump'ın çabalarının yanı sıra bölgesel sahiplenme ve insanlığın yükselen tepkisi sonucu gerçekleşmiştir. Gazze halkı tüm zorluklara rağmen onurunu ve iradesini korumuş, vatanını terk etmemiştir. Türkiye, tüm imkanları ve Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisiyle bundan sonraki süreçte de Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edecektir. Sağlanan anlaşmanın; ateşkesin sürekliliğine, insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına, Gazze'nin Filistin halkının beklentilerine uygun yeniden imarına vesile olmasını ve kalıcı barış için iki devletli çözümün yolunu açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
