Cevdet Yılmaz Ukrayna Zirvesine Katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi gerçekleştirilen Ukrayna konusundaki 'Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldık. 20 ülke liderinin katıldığı zirve, 15 Ağustos'ta yapılacak Trump-Putin görüşmesi öncesinde adil ve kalıcı barış için atılacak adımları ele almak amacıyla gerçekleştirildi. Türkiye olarak, İstanbul Müzakereleri'nde olduğu gibi esir değişimi ve ateşkese yönelik doğrudan temaslar dahil somut ilerlemeler sağlayan diplomasi çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Adil ve kalıcı bir barış sağlanıncaya kadar aktif diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
