Cevdet Yılmaz Brezilya'da Lula da Silva ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı'na katılmak üzere gittiği Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30'uncu Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, zirve öncesinde ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldik. İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30'un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.