Ceuta'dan yaklaşık 70 bin göçmen Fas'a döndü

(ANKARA) - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden yaklaşık 70 bininin son 30 saat içinde Fas'a döndüğü bildirildi.

İspanya'nın ulusal haber ajansı EFE'nin güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, ülkenin Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden yaklaşık 70 bininin son 30 saat içinde Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Geri dönenler arasında önceki gün başlayan kitlesel göç dalgasından önce Ceuta'ya ulaşan göçmenler de bulunuyor.

Binlerce düzensiz göçmen, 30 Temmuz'da Ceuta'yı Fas'tan ayıran dalgakıranı aşıp yüzerek İspanya toprağına ulaşmıştı. İspanya İçişleri Bakanlığı ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin kente giriş yaptığını açıklarken, Ceuta yerel yönetimi daha sonra bu sayının 60 bine ulaştığını duyurmuştu.

Son verilere göre, İspanya topraklarına ulaşmaya çalışırken en az 67 kişi hayatını kaybetti. Göç krizinin ardından bazı Avrupa ülkelerinde İspanya'nın Schengen Bölgesi üyeliğinin askıya alınmasının değerlendirilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı. İtalya da Ceuta'daki göç krizi nedeniyle İspanya ile Schengen uygulamasını askıya alma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA