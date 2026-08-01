Haberler

Ceuta'dan yaklaşık 70 bin göçmen Fas'a döndü

Ceuta'dan yaklaşık 70 bin göçmen Fas'a döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden yaklaşık 70 bininin son 30 saat içinde Fas'a döndüğü bildirildi.

(ANKARA) - İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden yaklaşık 70 bininin son 30 saat içinde Fas'a döndüğü bildirildi.

İspanya'nın ulusal haber ajansı EFE'nin güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, ülkenin Kuzey Afrika'daki özerk kenti Ceuta'ya yasa dışı yollarla gelen göçmenlerden yaklaşık 70 bininin son 30 saat içinde Fas'a döndüğü tahmin ediliyor. Geri dönenler arasında önceki gün başlayan kitlesel göç dalgasından önce Ceuta'ya ulaşan göçmenler de bulunuyor.

Binlerce düzensiz göçmen, 30 Temmuz'da Ceuta'yı Fas'tan ayıran dalgakıranı aşıp yüzerek İspanya toprağına ulaşmıştı. İspanya İçişleri Bakanlığı ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin kente giriş yaptığını açıklarken, Ceuta yerel yönetimi daha sonra bu sayının 60 bine ulaştığını duyurmuştu.

Son verilere göre, İspanya topraklarına ulaşmaya çalışırken en az 67 kişi hayatını kaybetti. Göç krizinin ardından bazı Avrupa ülkelerinde İspanya'nın Schengen Bölgesi üyeliğinin askıya alınmasının değerlendirilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı. İtalya da Ceuta'daki göç krizi nedeniyle İspanya ile Schengen uygulamasını askıya alma kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı adayı yapacaklar mı? Yeni Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

Yavaş'ı aday yapacaklar mı? Yeni Parti cephesinden açıklama var

Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu