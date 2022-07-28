Cesur ördek bir bakışıyla inekleri dize getirdi

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir ördeğin, ineklere tek başına kafa tuttuğu görülürken ayrıca ineklerin birden ördeğin üzerine gelerek bakışlarıyla geri adım attıkları da görülüyor.

İNEKLERE TEK BAŞINA KAFA TUTTU

Söz konusu olan videoda ördeğin üstüne gelen ineklerden birine ördeğin ağızını vurmasıyla ineğin kendini geri çekmesinin bir olduğu görülüyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında "Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir" ifadesi yer aldı.