Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti
Ukrayna'daki Çernobil bölgesinde tüyleri maviye dönen sokak köpekleri, bilim insanlarını alarma geçirdi. Köpeklerin neden mavi renge büründüklerinin nedeni gizemini korurken kimyasal bir maddeyle temas ettikleri değerlendiriliyor.

  • Çernobil Nükleer Santrali çevresinde yaşayan bazı sokak köpeklerinin tüyleri mavi renge dönüştü.
  • Köpeklerin mavi renk değişiminin radyasyondan değil, kimyasal bir maddeye temas sonucu olduğu düşünülüyor.
  • 2024 yılında yapılan bir araştırmada Çernobil köpeklerinin radyasyon ve çevresel kirleticilere karşı genetik dayanıklılık geliştirdiği tespit edildi.

Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali çevresinde yaşayan sokak köpekleri, alışılmadık bir şekilde maviye bürünmüş halde görüntülendi. "Dogs of Chernobyl" isimli kuruluş tarafından paylaşılan videoda, bölgede yaşayan bazı köpeklerin tüylerinin kısa sürede maviye dönüştüğü görüldü.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Geçen hafta mavi değillerdi. Mavi renkli 3 köpeğe rastladık. Nedenini bilmiyoruz, ne olduğunu anlamak için yakalayıp incelemeye çalışıyoruz," ifadelerine yer verildi.

RADYASYON DEĞİL, KİMYASAL ŞÜPHESİ

Gönüllüler, köpeklerin büyük olasılıkla kimyasal bir maddeye temas ettiğini düşünüyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası bazı kullanıcılar, renk değişiminin radyasyonla bağlantılı olabileceğini iddia etti. Ancak kuruluş, bu iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Hayır, radyasyon yüzünden maviye dönmedi; biz de böyle bir şey söylemiyoruz. Sadece bazı köpekler mavi bir maddeye bulaşmış gibi görünüyor. Bu hafta kısırlaştırma programımıza dahil edip tedavilerini yapmak için onları yakalamaya çalışıyoruz."

BİLİM İNSANLARI: ÇERNOBİL KÖPEKLERİ EVRİM GEÇİRİYOR

2024 yılında Columbia Üniversitesi'nden çevre sağlığı uzmanı Norman J. Kleiman liderliğindeki araştırma ekibi, Çernobil'deki köpeklerin genetik olarak olağanüstü bir adaptasyon geliştirdiğini ortaya koymuştu. 116 köpekten alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, hayvanların radyasyon, ağır metaller ve diğer çevresel kirleticilere karşı genetik dayanıklılık kazandıkları tespit edilmişti.

Bilim insanları, mavi renk değişiminin netleşmesi için köpeklerden numune alarak detaylı testler yapmaya çalışıyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Dünya
