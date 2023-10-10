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Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı

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Dünya Haberleri

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği tahmin ediliyor.

- Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 1 ölü, 1 yaralı

CERABLUS - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Olay yerine gelen sivil savunma ekibi, yaralı sivili hastaneye kaldırdı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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