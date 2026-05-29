ABD'den İran'ın 'İHA düşürüldü' iddiasına yalanlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

İran basınında askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, İran hava savunma sistemlerinin dün akşam devreye girdiği ve Buşehr kenti yakınlarında ABD'ye ait olduğu öne sürülen bir hava aracını füzelerle vurarak düşürdüğü bildirildi. İran medyasında yer alan haberlerde, söz konusu hedefin bir ABD İHA'sı olduğu iddia edildi.

Bu haberlerin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) açıklama geldi. CENTCOM'un sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İran medyasındaki vurulma haberleri kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, "Hiçbir ABD hava aracı düşürülmemiştir. ABD'ye ait tüm hava unsurları eksiksiz olarak kayıt altındadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı