CENTCOM, İran'a yönelik 20 kişilik 'Demir Kapı' görev gücü kurulması talimatı verdi

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(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, 20 personelden oluşan "Demir Kapı" (Iron Gate) adlı, İran'ın gelişmiş silahları kara yolları üzerinden nakletmesini engellemeye yönelik ABD hükümetinin devam eden çalışmalarını destekleyecek bir görev gücünün kurulması talimatı verdiği bildirildi.

CENTCOM'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Amiral Brad Cooper, merkezi Florida'nın Tampa kentinde bulunan, yaklaşık 20 sivil ve askeri personelden oluşan 'Demir Kapı' adlı bir görev gücünün kurulması yönünde talimat verdi. Yeni CENTCOM ekibi, gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ile Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla diğer ABD hükümet kurumlarıyla koordinasyon içinde çalışacak."

Demir Kapı Görev Gücü'nün kurulmasının, ABD'nin İran'a karşı denizdeki ablukasının başarısını pekiştirdiği belirtilen paylaşımda, "CENTCOM'un ABD'deki diğer kurumlarla olan iş birliğinin güçlendirilmesi, İran'ın terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini tazeleme imkanlarını daha da kısıtlayacaktır" denildi.

Paylaşımda, "Son aylarda ABD'nin uyguladığı deniz ablukası, İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engelledi. İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik denetimler denizde sıkı bir şekilde sürdürülüyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA