CENTCOM'dan İran'ın 'ABD uçakları vuruldu' iddiasına yalanlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ürdün'deki Amerikan hava üssüne yönelik son saldırılarında 3'ü F-35 olmak üzere toplam 6 ABD uçağının vurulduğu yönündeki iddialarını yalanladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından Ürdün'deki Amerikan askeri üssüne düzenlenen son saldırının sonuçlarına ilişkin devlet medyasında yer alan iddialara yanıt verdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun söz konusu saldırıda 3 F-35 savaş uçağı ile diğer 3 hava aracının vurulduğuna dair öne sürdüğü bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Gerçekleşen son saldırı girişimlerinde hiçbir ABD uçağının hasar görmediği veya imha edilmediği vurgulanan açıklamada, İran tarafından fırlatılan tüm füze ve insansız hava araçlarının (İHA) engellendiği ya da hedeflenen bölgelere ulaşamadan başarısız olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı