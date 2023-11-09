Cenin şehrinde İsrail güçleri ile direnişçiler arasındaki çatışmalardan yeni görüntüler

Gazze Şeridi'ne saldırıları 1 ayı aşkın süredir devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria'da da zulmünü devam ettiriyor. Cenin Mülteci Kampı ve çevresinde baskınlar düzenleyen İsrail ordusu ile direnişçiler arasında çatışmalar sürerken, ortaya çıkan görüntüler de olayın vahametini ortaya koydu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 34'üncü gününde sürüyor. Bu sırada Batı Şeria'da da sivil yerleşim yerlerine gece gündüz baskınlar düzenliyor. Cenin'de İsrail kuvvetleri ve Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürerken, bölgeden yeni görüntüler geldi.

8 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin şehrine ve mülteci kampına düzenlenen baskında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin baskın sırasında sivillere ateş açması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan 14 Filistinli ise tedavi altına alındı.

ÇATIŞMALARA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan çatışmalara ilişkin şehirden yeni görüntüler geldi. Görüntüler çatışmalar nedeniyle sokakların yangın yerine döndüğü görüldü.

SALDIRILARIN SON ADRESİ CENİN OLDU

İsrail'in, Batı Şeria'daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 167'ye yükselirken, saldırıların son adresi Cenin oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARAÇLA ŞEHRE GİRDİLER

İsrail askerleri, aradıkları "iki Filistinliyi yakalamak" amacıyla pazartesi günü sabah, çok sayıda zırhlı araç ve farklı birimlerden güçleriyle kente girdi. Filistinli gençler, baskına engel olmak için zırhlı araçlara taş atıp yollarda lastik yaktı. İsrail güçleri, Filistinli gençlere gaz bombalarının yanı sıra gerçek mermiyle müdahale ederek biri çocuk, çoğu 20'li yaşlarda 8 Filistinliyi öldürdü. Saldırılarda en az 66 Filistinli de yaralandı. "Filistinli direnişçilerin" karşılık vermesiyle yaşanan şiddetli çatışmalarda, Filistinlilerin İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı el yapımı patlayıcıyla hedef alması sonucu 7 İsrail askeri yaralandı.

BÖLGEYİ 20 YIL SONRA HAVADAN VURDULAR

Cenin dahil daha önce Batı Şeria genelinde düzenlediği baskınlarına göre "beklenmedik bir direnişle" karşılaşan İsrail ordusu, ilerleyen saatlerde, bölgede 2002'den beri bir ilk kez, Apache (AH-64) tipi helikopter kullanarak hava bombardımanına başvurdu.