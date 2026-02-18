Haberler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmeler sona erdi

Güncelleme:
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm arayışında düzenlenen Cenevre görüşmeleri sona erdi. Rus heyeti başkanı Medinskiy, görüşmelerin zorlu geçtiğini ve yeni görüşmelerin yapılacağını açıkladı.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmeler sona erdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak için İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen müzakerelerin ikinci günü sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, üçlü görüşmelerin zorlu geçtiğini söyleyerek, yakında yeni tur görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Rus heyetinin başkanlığını da yürüten Medinskiy, görüşmelerin sona ermesinin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu. Medinskiy, görüşmelerin iki gün sürdüğünü vurgulayarak, "Dün, farklı formatlarda ve çok uzun sürdü. Bugün de yaklaşık 2 saat sürdü. Zorlu ama iş odaklı görüşmelerdi. Yakın zamanda bir sonraki toplantı yapılacak" ifadelerini kullandı.

Cenevre'deki üçlü görüşmelerin üçüncü turunda Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti. Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

