Cenazede tabutu mezara indirilen kadının cesedi kefenden fırladı, 200 kişi dondu kaldı

İngiltere'de eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Vincet McGuire, derin üzüntü içinde çok sevdiği hayat arkadaşının cenazesini kusursuz bir şekilde planladı. Karısının cansız bedenini evlerinin yakınlarındaki bir mezarlığa defnedilmesini planlayan Vincet, 200 aile ve arkadaşının katılımıyla bir cenaze töreni hazırladı. Ancak cenazede yaşananlar bir anda herkesi dehşete düşürdü.

CESEDİ KEFENDEN FIRLADI

Cenaze töreninin sonlarına doğru Elaine'in cansız bedeninin bulduğu tabut kazılan çukura gömülecekti. Ancak çukurun dar olması ve tabutun sığmaması üzerine olaylar bir anda karıştı. Elaine'in tabutu yere indirilirken bir anda kefeni dışarı çıktı ve çukura sıkıştı. Mezarlık görevlilerinden biri kadının kafasını tabuta geri koymaya çalışırken bir diğer görevlisi ise çukuru genişletmeye çalışıyordu.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ DENEYİM"

Elaine'in 80 yaşındaki annesi Josie Buckley, "Korkunçtu. Şimdiye kadarki en kötü deneyim. Televizyonda bir komedi izlemek gibiydi, gerçek değildi. Bu kadar trajik olmasaydı komik olurdu." dedi.

YENİDEN TÖREN DÜZENLEMEK İSTİYOR

Yaşadıklarından ötürü geceleri hala uyuyamadığını söyleyen Vincent McGuire, "Onu öyle görmek şoke edici ve utanç vericiydi. Elaine'e en iyi vedayı yapmak istedim ama her şey çöp oldu. Eğer çocuklarım olmasaydı töreni en baştan düzenlemek için yeniden uğraşırdım. Ancak ailem bunu yapmamı istemiyor" diye konuştu.

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