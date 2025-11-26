Haberler

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

TMSF'yi haklı bulan Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin firari iş insanı Cem Uzan ile ilgili kararının Fransa'da da geçerli olduğuna karar verdi. Karar sonrasında toplam 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirildi ve tutar TMSF hesaplarına aktarıldı.

  • Fransız mahkemesi, Cem Uzan'ın La Banque Postale'deki 227 bin 40 euro hesabı, 100 bin euro nakit, Çukurova Elektrik hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan'ın Vertu AK şirketi hisselerine haciz işlemi uyguladı.
  • Cem Uzan'ın kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunuyor.
  • TMSF, Fransa'da tenfiz kararı kapsamında 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirdi ve hesaplarına aktardı.

Hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşan hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği davaların sayısı 20'ye ulaştı.

Fransız mahkemesi, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdı. 14 Nisan 2021 tarihinde Fransa'da kabul edilen tenfiz başvurusu halen istinaf aşamasında olsa da, karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü.

HACİZ İŞLEMLERİ KESİNLEŞTİ

CNBC-E'de yer alan habere göre Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan'ın La Banque Postale'de bulunan 227 bin 40 euro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin euro nakit, Çukurova Elektrik'e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan'ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi.

BİNLERCE EURO TMSF HESAPLARINA AKTARILDI

Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 euro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

MAHKUMİYET KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan; Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların sonucunda; Cem Uzan'ın kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmî belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı.

TMSF YURT DIŞINDA DA HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor. Uzan Ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23.5 milyar Doları bulan Libananco davası da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlanmıştı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Hırsızlık uluslararası boyutta ak haramiler

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

bu uzanlar o kadar çok çalmışki 20 yıldır lüks içinde yaşıyorlar hala parayı bitiremediler

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

350binlerden ne olur ki. Aylık masrafları dır o para lar. Haber değeri bile yok. O adamlatı toparlamadıldan so ea hepsi kaçak olanla rın elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
