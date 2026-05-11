Haberler

Cem Özdemir: "Yeşiller'in X'ten Çekilme Kararı Doğru Değil"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşiller, SPD ve Die Linke’nin X platformundaki kurumsal hesaplarını kapatma kararı, Almanya siyasetinde tartışma yaratırken, Cem Özdemir platformu tamamen terk etmenin yanlış olacağını savundu, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise eleştirilere rağmen X’te kalma politikasını sürdürdü.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'da Yeşiller Partisi'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ve Sol Parti'nin (Die Linke) sosyal medya platformu X'teki (eski Twitter) resmi hesaplarını kapatma kararı siyaset çevrelerinde tartışma yarattı.

Baden-Württemberg eyaletin yeni Başbakanı olarak göreve hazırlanan Cem Özdemir, Yeşiller'in X platformundan çekilme kararını doğru bulmadığını açıkladı. Özdemir, tartışmalı ve sorunlu platformlarda dahi varlık göstermenin önemine dikkati çekerek, "Alanı en çok bağıranlara ya da dezenformasyon yayanlara bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, X platformunda son yıllarda ciddi değişimler yaşandığını ve içerik kalitesinin bozulduğunu kabul eden Özdemir, buna rağmen tamamen çekilmenin yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.

Yeşiller, SPD ve Die Linke, Mayıs ayı başında yaptıkları ortak açıklamada, X'teki resmi parti ve grup hesaplarını kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Kararın bazı üst düzey siyasetçilerin kişisel hesaplarını da kapsadığı, ancak milletvekillerine platformu kullanma konusunda serbestlik tanındığı belirtilmişti. Üç parti, X'in son yıllarda "kaotik bir yapıya dönüştüğünü" ve platformda dezenformasyonun arttığını ifade ederek, siyasi tartışmaların sağlıklı bir zeminde yürütülemediğini vurgulamıştı. Bu kapsamda partilerin alternatif platformlara, özellikle BlueSky'a yönelme kararı aldığı bildirilmişti.

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), X platformunda kalma kararı aldı. Parti sözcüsü, platformdaki iletişim kültüründeki bozulma ve radikalleşme eğilimine ilişkin endişeleri paylaştıklarını ancak demokratik tartışma alanlarının tamamen terk edilmesinin doğru olmadığını ifade etti

Kaynak: ANKA
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu

Süreci yürütecek mekanizmanın adı belli oldu! İşte üyeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Ekspertiz ücretlerine düzenleme geliyor

Araç sahipleri dikkat! Ücretlere düzenleme geliyor
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar

Eş adayı bulmak için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor

Fener taraftarına bir darbe de o vurdu!

Güle güle Ederson! İşte yeni adresi

Güle güle Ederson! Yeni adresi belli oldu
Mehmet Ali Erbil, yeniden evlenmek istiyor

Erbil uslanmıyor! Yine "Evlilik" dedi

Yok böyle penaltı! Koca camianın kaderini değiştirdi

Koca camianın kaderinin değiştiği an!