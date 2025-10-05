Haberler

Çekya Genel Seçimlerinde ANO Partisi Önde

Çekya Genel Seçimlerinde ANO Partisi Önde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da yapılan genel seçimlerde, eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) oyların yüzde 34,93'ünü alarak önde çıktı. İktidardaki Sivil Demokrat Parti'nin oluşturduğu ittifak ise yüzde 23,07 oy aldı. ANO, koalisyon hükümeti kurmak için aşırı sağ SPD ile müzakerelere başlayacak.

ÇEKYA'da yapılan genel seçimi eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin önde tamamladığı bildirildi.

Çekya'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) önde tamamladığı kaydedildi. Kesinleşmemiş ilk sonuçlara göre oyların yüzde 34,93'ünü alan ANO birinci parti oldu. İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı ise oyların yüzde 23,07'sini aldı. Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,12 ile seçimi 3'üncü sırada tamamlarken, Çekya Korsan Partisi'nin oy oranı yüzde 8,78 olarak açıklandı.

Tek başına hükümeti kurmak için 200 üyelik Temsilciler Meclisi'nde en az 101 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Seçimde hiçbir partinin bu sayıya ulaşamadığı ve ANO'nun, koalisyon hükümeti kurmak için ilk önce aşırı sağ SPD ile masaya oturmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
İsrail, Gazze'de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor

Netanyahu yine yaptı yapacağını! Gizli planı ABD yönetimine illetiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.