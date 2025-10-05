Çekya Genel Seçimlerinde ANO Partisi Önde

ÇEKYA'da yapılan genel seçimi eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin önde tamamladığı bildirildi.

Çekya'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Andrej Babis'in liderliğindeki Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi'nin (ANO) önde tamamladığı kaydedildi. Kesinleşmemiş ilk sonuçlara göre oyların yüzde 34,93'ünü alan ANO birinci parti oldu. İktidardaki Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliği'nin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu (Birlikte) ittifakı ise oyların yüzde 23,07'sini aldı. Belediye Başkanları ve Bağımsızlar Partisi (STAN) yüzde 11,12 ile seçimi 3'üncü sırada tamamlarken, Çekya Korsan Partisi'nin oy oranı yüzde 8,78 olarak açıklandı.

Tek başına hükümeti kurmak için 200 üyelik Temsilciler Meclisi'nde en az 101 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Seçimde hiçbir partinin bu sayıya ulaşamadığı ve ANO'nun, koalisyon hükümeti kurmak için ilk önce aşırı sağ SPD ile masaya oturmasının öngörüldüğü aktarıldı.