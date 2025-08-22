Çekya, ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeye hazır

Çekya, ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeye hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Szima, Rusya-Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması durumunda istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Silahlı çatışmalara aktif katılım öngörmediklerini vurgulayan Szima, Çek askerlerinin eğitim, mayın temizleme ve yeniden yapılandırma gibi alanlarda faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, bölge ülkeleri güvenlik konusunda yeni adımlar atmayı sürdürüyor.

ÇEKYA: UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ

Son olarak Çekya Savunma Bakanlığı, Moskova ile Kiev arasında bir ateşkes anlaşması imzalanması durumunda istikrar misyonuyla Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü David Szima, "Çekya, Gönüllüler Koalisyonu'nun bir parçası ve tüm faaliyetlerini ortaklarıyla yakından koordine etmektedir. Barış anlaşmasına uyulmasıyla bağlantılı olarak Ukrayna'ya yardımı dışlamamaktayız" ifadelerini kullandı.

Çekya, ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeye hazır

"ÇATIŞMALARA KATILMAYACAKLAR"

Szima, Prag yönetiminin Çek askerlerinin silahlı çatışmalara aktif katılımını öngörmediğini vurguladı. Szima, Çek askerlerinin Ukraynalı askerlere eğitim verme, mayın temizleme, Ukrayna'nın yeniden yapılandırılmasına hizmet edecek faaliyetlerde bulunabileceğini belirtti.

Çekya, ateşkesin ardından Ukrayna'ya asker göndermeye hazır

4 ÜLKE DAHA 'HAZIRIZ' MESAJI VERMİŞTİ

Daha önce Fransa, İngiltere, Almanya ve Litvanya da yaptıkları açıklamalar ile Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia

Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesini istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin aylardır istediği yıldızı alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.