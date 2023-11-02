Yozgat'ın Çekerek ilçesinden kutsal topraklara gitmek isteyen 139 umreci, dualarla yolcu edildi. Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Çekerek Tevhid Cami önünde düzenlenen programda bir araya geldi. İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından edilen duaların ardından umreciler, sevdikleriyle vedalaşarak yola çıktı.

- Çekerek'ten 139 umreci kutsal topraklara uğurlandı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinden kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirmek isteyen 139 kişi, dualarla yolcu edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek isteyen 139 vatandaş, Çekerek Tevhid Cami önünde düzenlenen programda bir araya geldi. İlçe Müftüsü İsmail Çelik tarafından edilen duaların ardından sevenleri ile vedalaşan vatandaşlar, gönül verdikleri kutsal topraklara kavuşmak üzere yola çıktı. Umreciler, yakınlarının da katılımıyla oluşan büyük bir topluluk tarafından yolcu edildi.

Umre yolcularından Kadir Çakır yaptığı açıklamada, "Umreye gidiyoruz, çok mutluyuz. Bugün inşallah bir de müjdemiz olacak. Hac kuraları da bugün çekilecek. İnşallah oradan da çıkarız. Rabbim herkese nasip etsin" dedi.

Yolculardan Duran Ceylan da çok mutluluğunu paylaşarak çok heyecanlı olduklarını ve bu mutlu günün herkese nasip olmasını diledi.