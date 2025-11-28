CBS muhabiri Papa'ya beyzbol sopası hediye etti

Haberler

İlk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa XIV. Leo, geliş yolculuğunda ilginç bir hediye aldı. CBS News muhabiri Chris Livesay yanında getirdiği Chicago White Sox efsanesi Nellie Fox'a ait beyzbol sopasını Papa'ya hediye ederek sürpriz yaptı.

  • CBS News muhabiri Chris Livesay, Papa XIV. Leo'ya Chicago White Sox efsanesi Nellie Fox'a ait bir beyzbol sopası hediye etti.
  • Nellie Fox, 1947'den 1965'e kadar Major League Baseball'da oynayan Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusuydu.
  • Nellie Fox, MLB tarihinde strike out olması en zor üçüncü vurucu olarak biliniyordu.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Papa XIV. Leo'ya eşlik eden CBS News muhabiri Chris Livesay, Hristiyan dünyasının ruhani liderine beklenmedik bir hediye verdi.

EFSANE BEYZBOLCUNUN SOPASI

Papa ile aynı uçakta gelen Livesay, Chicago White Sox efsanesi Nellie Fox'a ait bir beyzbol sopasını Papa'ya takdim etti.

Papa hediyeyi memnuniyetle karşılarken, sopayı dikkatli bir biçimde incelediği anlar kameralara yansıdı. Bu ilginç jest sosyal medyada da geniş yankı buldu.

NELLİE FOX KİMDİR?

Fox, Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusuydu. Tüm zamanların en iyi ikinci kalecilerinden biri olan oyuncuMajor League Baseball (MLB) tarihinde strike out olması en zor üçüncü vurucuydu.Fox, 1947'den 1965'e kadar büyük liglerde oynadı ve kariyerinin çoğunu Chicago White Sox'un bir üyesi olarak geçirdi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
