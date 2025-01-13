Cayır cayır yanan Kaliforniya'da çekilen görüntü "Yok artık" dedirtti

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde beş noktada süren yangınlar günlerdir kontrol altına alınamadı. En az 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve 180 bin kişinin tahliyeye zorlandığı yangın bölgesi, kıyamet gibi sahnelere tanıklık etmeye devam ediyor.

KALİFORNAYA'DA ÇEKİLEN VİDEO VİRAL OLDU

5 gündür devam eden yangın sonucu en az 13 bin hektarlık yerleşim yeri küle dönerken Kaliforniya'da komşularının evleri cayır cayır yanarken kendi evlerinin güvende olduğuna inanarak dans eden çocukların görüntüsü kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyenler "Zalim bir nesil mi yetişiyor?" demekten kendini alamadı.