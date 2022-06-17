Çavuşoğlu: PKK, İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te resmi ziyaretini sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu YPG/ Pkk'nın İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında, projeksiyonla örgüt işaret ve görsellerinin, başkent Stockholm'deki tarihi belediye binasına yansıtılması konusunda gelen soru üzerine "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan bu terör örgütü Pkk, adı başında terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor ve özelikle İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;

Demirören Haber Ajansı / Dünya