Çavuşoğlu, Ekvator'da iki ülke arasındaki anlaşmalara imza attı - Haberler

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Çavuşoğlu, Ekvator'da iki ülke arasındaki anlaşmalara imza attı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ekvator'da, Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ekvator'da, Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

Türkiye ile Ekvator arasında "Diplomasi Akademileri Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi ve Buna Karşı Mücadele Anlaşması" imzalandı.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Juan Carlos, Ekvador, Dünya, Güncel, Haberler

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