Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Adaların silahsızlandırılması gerekir, aksi takdirde egemenlik tartışması başlar - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Adaların silahsızlandırılması gerekir, aksi takdirde egemenlik tartışması başlar

AA - Behlül Çetinkaya - Dünya
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı son açıklamada Yunanistan'a adalar üzerinden çok sert tepki gösterdi. Bakan, "Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'a adaların silahlandırılması konusunda sert tepki gösteren Çavuşoğlu, "Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verilen adalar. Her iki anlaşmada da aynı şart var. Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak. Fakat silahlandırmaya başladılar ve önce inkar ettiler sonra kabul ettiler. Dediler ki Türkiye'den tehdit var. Sonuçta Türkiye olarak biz gerekli uyarılarımızı yaptık. BM'ye iki tane mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ikicisinde daha detaylı şekilde hukuki olarak izah ettik.

Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik savaşı başlar. Yunanistan geri adım atmazsa adaların bağımsızlığını tartışmaya açarız." dedi.

Yunanistan lideri Miçotakis'in ABD'de Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalara da değinen Bakan, "Aslında kusura bakmasınlar da biraz açık konuşacağım. Genel karaktersizlik yapısı biz bunu çok yaşadık. Toplantı öncesi gelir öper sarılırlar sonra toplantıya girince Türkiye'ye çok ağır ithamlarda bulunurlar." ifadelerini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Dünya

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