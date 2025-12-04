Haberler

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Ekvador'da polis ile çete üyeleri arasında çıkan çatışmada, kucağındaki bebeğiyle yürüyen bir anne kurşunların hedefi oldu. Anne olay yerinde yaşamını yitirirken, bebek yakınları tarafından kucaktan alınarak kurtarıldı.

Ekvador'da güvenlik güçleri ile çete üyeleri arasında yaşanan çatışma sivil bir faciaya yol açtı. Sokakta bebeğini taşıyarak yürüyen bir kadın, çatışmanın ortasında kalarak vuruldu.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Ortaya çıkan videoda, polis ekipleri ile silahlı çete mensupları arasında çıkan çatışma sırasında kurşunlardan biri anneye isabet etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

BEBEK ACI MANZARAYLA YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Anne yere yığılırken kucağındaki bebek yara almadan kurtuldu. O anlara ait görüntülerde, annenin cansız bedeninin yanından bebeğin yakınları tarafından alınarak uzaklaştırıldığı görüldü.

Abdullah Karlıdağ
