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Çaresiz kalan oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokaklarda gezdirdi

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Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 100 yaşındaki bir kadının cansız bedeni tekerlekli sandalyede sokaklarda taşınırken görüntülendi. Oğlu tarafından taşınan kadının, kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ev sahiplerinin çıkmalarını istemesi üzerine annesinin hastalandığını ifade eden oğul, sağlık görevlilerini aradı.

Brezilya'da 100 yaşındaki bir kadının cansız bedeninin tekerlekli sandalyede sokaklarda taşınma anı kameralara yansıdı.

Rio de Janeiro Emniyet Müdürlüğü'ne konuşan oğlunun açıklamasına göre, Aurora Marques kısa bir hastalık sonrası evinde hayatını kaybetti.

Marques'in oğlu, ev sahiplerinin Campinho'daki evlerinden çıkarılacaklarını söylemesinin ardından annesinin 7 Ocak'tan beri hasta olduğunu belirtti.

Ancak Salı günü durum kötüleşti ve 100 yaşındaki kadın aniden kendini iyi hissetmediğini söyledikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Yaslı oğul, Mobil Acil Bakım Servisi'ni aradı ve olay yerine sağlık görevlileri gönderildi. Marques'in ölümü bir doktor tarafından kayıt altına alındı ve doktor, cesedin Sosyal Yardım Departmanı tarafından alınacağını söyledi.

Ancak Sosyal Yardım ekipleri gelmeyince ve annesinin cesedi gece boyunca evde kaldığı için adam sabırsızlandı. Bunun üzerine cesedi kendisi bir Sosyal Yardım Merkezine götürmeye karar verdi.

Annesinin cansız bedenini tekerlekli sandalyeye yerleştirdi ve cesedin büyük kısmını siyah bir battaniyeyle örttükten sonra üzücü yolculuğuna başladı.

Tekerlekli sandalyeyi sokakta iterken, yerel uyuşturucu satıcılarının onu durdurup Marques'i öldürmekle suçladığı iddia edildi. Mahalle sakinlerinden biri ona "Sen kafayı yemişsin" diye bağırdı.

Marques'in cesedi sokaktan alınarak yerel morga götürüldü. Otopsi sonucu bekleniyor.

İsmi açıklanmayan oğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mobil Acil Bakım Servisi yaptığı açıklamada, cesedi almak ve ücretsiz defin işlemlerini planlamak için aileyle iletişime geçtiklerini ancak yapılan aramaların yanıtsız kaldığını belirtti.

Sosyal Yardım Departmanı da yaptığı açıklamada, aileye ücretsiz defin hizmeti sağlayacaklarını ve Marques'in oğlunun kendileriyle iletişime geçmesini beklediklerini bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü, yaşlı kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi

Çaresiz kalan Oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokalarda gezdirdi

Çaresiz kalan oğul, 100 yaşında ölen annesinin cesedini sokaklarda gezdirdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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