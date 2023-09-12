Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangın, saat 18.25 sıralarında ilçeye bağlı Baharlar köyü mevkisindeki ormanda çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 8 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 92 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya