Çanakkale Boğazı'nda Dümen Arızası Yapan Kargo Gemisi Güvenli Bölgeye Demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan "Navin Eagle" adlı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerince güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Marshall Adaları bayraklı 112 metre uzunluğundaki "Navin Eagle" adlı kargo gemisi, Portekiz'den Gemlik'e seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisinde dümen arızası yaptı.

Kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve "Türkeli" römorkörü refaketinde Karanlık Liman mevkisine demirletildi.