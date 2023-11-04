Haberler ›› Dünya ›› Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle gemi kaptanlarına bilgi verildi. Ayrıca fırtına sonucu çay bahçesindeki bir ağaç devrildi ve Lapseki ilçesindeki feribot iskelesi yolunda da bir ağaç yolu kısa süreliğine kapattı.