Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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Çanakkale'de yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu. Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle gemi kaptanlarına bilgi verildi. Ayrıca fırtına sonucu çay bahçesindeki bir ağaç devrildi ve Lapseki ilçesindeki feribot iskelesi yolunda da bir ağaç yolu kısa süreliğine kapattı.
Çanakkale Boğazı, kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.
Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.
Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.