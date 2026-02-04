Haberler

Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'da bir camide iki genç kızın şakalaşması sırasında devrilen panel küçük bir çocuğun üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

  • Endonezya'da 26 Ocak'ta bir camide iki genç kızın şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine düştü.
  • Panelin altında kalan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Endonezya'da 26 Ocak'ta bir camide meydana gelen olayda, camiye giden iki genç kızın kendi aralarında şakalaşması sırasında bir panel yerinden çıkarak küçük bir çocuğun üzerine düştü.

Bariyerin düşmesiyle suçluluk duygusu ve yakalanma korkusu yaşayan kız çocukları namaz kılma taklidi yaptı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde panelin aniden devrildiği ve çocuğun altında kaldığı anlar net şekilde görüldü.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Panelin altında kalan çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Dünya
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi