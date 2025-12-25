Haberler

California'da sel uyarısı
Güncelleme:
California eyaletinde etkili olan yağmur, kar ve fırtına nedeniyle yüksek sel alarmı verildi. Menlo Park'ta bir caddenin sular altında kalması sonrası, Meteoroloji uzmanları sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ABD'nin California eyaletinde etkili olan yağmur, kar ve fırtına nedeniyle alarm verildi.

ABD'nin California eyaletindeki Menlo Park kentinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Meta Kampüsü yakınlarında bir caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Meteoroloji uzmanları, bölgede etkili olan yağmur, kar ve fırtına nedeniyle eyaletin güneyi için 'yüksek sel' alarmı yayınlayarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Los Angeles'taki Ulusal Hava Servisi ise sel baskınlarının yanı sıra toprak kaymaları meydana gelebileceğini belirterek, özellikle Los Angeles, San Bernardino, Ventura ve Santa Barbara bölgelerinde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
