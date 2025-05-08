California'da Lisede Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
ABD'nin California eyaletinde bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin arandığını açıkladı.
ABD'nin California eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.
Polis sözcüsü Natalie Garcia, eyaletteki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını açıkladı. Garcia, saldırıda 1 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.
Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin arandığını bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya