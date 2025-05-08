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California'da Lisede Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

California'da Lisede Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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ABD'nin California eyaletinde bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı. Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin arandığını açıkladı.

ABD'nin California eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci yaralandı.

Polis sözcüsü Natalie Garcia, eyaletteki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını açıkladı. Garcia, saldırıda 1 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 2 öğrencinin yaralandığını belirtti.

Polis, olayla ilgili 2 şüphelinin arandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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