California'da Hava Ambulansı Otoyola Düştü

ABD'nin California eyaletinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopterin otoyola düştüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopterin otoyola düşmesi sonucu helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı. Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.