California'da Hava Ambulansı Otoyola Düştü

California'da Hava Ambulansı Otoyola Düştü
California'da bir hava ambulansı helikopterinin otoyola düşmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay, Sacramento kentinde saat 19.00 sularında gerçekleşti.

ABD'nin California eyaletinde hava ambulansı olarak görev yapan bir helikopterin otoyola düştüğü bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopterin otoyola düşmesi sonucu helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı. Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
