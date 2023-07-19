Büyük yeşil ateş topu vatandaşlar arasında UFO paniği yarattı

Yunanistan Louisiana'da gökyüzünde görülen büyük yeşil ateş topu, vatandaşlar arasında UFO paniğine neden oldu ve bazıları bunun uzaylıların bir işareti olabileceğine inanıyor.

Yunanistan Louisiana'da gökyüzünde görülen büyük yeşil ateş topu, vatandaşlararasında UFO paniğine neden oldu ve bazıları bunun uzaylıların bir işareti olabileceğine inanıyor.

14 Temmuz sabahı saat 4.30'da Gretna kentinde, New Orleans'ın karşı kıyısından, Ring kapı zili kamerası parlak zümrüt yeşili nesnenin ufuktan süzüldüğü anı yakaladı.

Ev güvenlik cihazından alınan 17 saniyelik klipte, birdenbire, bir Yeşil Işık-vari ışık uzaktan beliriyor ve birkaç saniye boyunca bir evin arkasından kameraya doğru süzülüyormuş gibi görünüyor.

Işık, tüm gökyüzünü parlak beyaza boyadıktan sonra geceye karışıyor. AccuWeather, görüntüyü Twitter'da paylaştı ve görülen şeyi bir 'meteor' olarak nitelendirdi - ancak birçok kişi bunun bir uzaylı buluşması olduğunu iddia etti.

Hava durumu servisi, "Parlak! Bir meteor dün sabah Louisiana'nın güneydoğusundaki gökyüzünü aydınlattı!" dedi.

"Kapı zili kamerası, Gretna'dan inanılmaz manzarayı yakaladı.

"Amerikan Meteoroloji Derneği, 6 eyalette aynı nesnenin 29 kez görüldüğünü iddia etti.