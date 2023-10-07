Haberler ›› Dünya ›› Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda Yangın Çıktı

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda Yangın Çıktı

Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ballık köyündeki kanyonda çıkan yangına 12 hava aracı ve yer ekipleri müdahale ediyor.