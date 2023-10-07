Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda Yangın Çıktı
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Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Ballık köyündeki kanyonda çıkan yangına 12 hava aracı ve yer ekipleri müdahale ediyor.
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Ballık köyündeki Karanlıkdere Kanyonu'nda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Araçla ulaşılamayan kanyondaki yangına, 12 hava aracı ve yer ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aynı bölgede 2 Ekim'de başlayan orman yangını 4 Ekim'de kontrol altına alınmıştı.
Kaynak: AA / Dünya