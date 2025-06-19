Bulgaristan Tahran Büyükelçiliği'ni Kapatma Kararı Aldı
Bulgaristan, Başbakan Rosen Zhelyazkov'un açıklamasına göre Tahran Büyükelçiliği'ni kapattı ve çalışanlarını tahliye etti. Karar, büyükelçilik binasının İsrail'in tahliye uyarısında bulunduğu bölgeye yakın olmasıyla ilişkili.
BULGARİSTAN, Tahran Büyükelçiliği'ni kapattığını duyurdu.
Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov, Bulgaristan'ın Tahran Büyükelçiliği'ni kapattığını ve çalışanların tahliye edildiğini açıkladı. Başbakan Zhelyazkov, büyükelçilik binasının İsrail'in Tahran sakinlerini tahliye etmeleri için uyardığı bölgenin yakınlarında bulunduğunu belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya