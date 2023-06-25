Bulgaristan'da Ejderha Teknesi Festivali düzenlendi

Bulgaristan'da düzenlenen ilk Ejderha Teknesi Festivali, Cumartesi günü başkent Sofya'daki Pancharevo Gölü'nde başladı. İki günlük etkinlik, Bulgaristan'daki Çin Büyükelçiliği ve Bulgaristan'ın Ejderha Teknesi Festivali Derneği tarafından organize edildi. Kutlama sırasında 26 takımın katılımıyla ejderha teknesi yarışı gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında izleyiciler için kaligrafi, kağıt kesme, Çin düğümü gibi Çin'e özgü geleneksel sanatlardan örnekler gösterildi. Çin'den gelen grupların sergilediği dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra Çin kıyafetleri ve Çin dili dersleri de düzenlendi. Geleneksel olarak Çin Ay Takvimi'nin beşinci ayının beşinci gününde kutlanan Ejderha Teknesi Festivali, bu yıl 22 Haziran'a denk geldi.